Albissola, il Comune punta all'ampliamento del parco comunale: "Stiamo interagendo con la proprietà della Villa, diventerebbe uno più grandi della provincia" (VIDEO)

Un ampliamento del parco pubblico comunale acquisendo una porzione inutilizzata di Villa Faraggiana.

Questo il progetto dell'amministrazione comunale di Albissola Marina che sta avendo interlocuzioni con il Comune di Novara, proprietari della magnifica dimora settecentesca di via Salomoni, gestita dalla Società Albezzano Srl.

"Uno dei nostri progetti di mandato è quello di realizzare anche grazie alle aree che fanno sempre parte di questo compendio che sono adiacenti alla villa e adiacenti al nostro parco comunale, di espanderlo e di realizzare uno dei più grandi parchi pubblici urbani cittadini della provincia di Savona - ha detto il sindaco Gianluca Nasuti - Stiamo lavorando e stiamo interagendo con il Comune di Novara, con la proprietà e cerchiamo come dire di portare a casa anche questo che per la nostra cittadina sarebbe un grandissimo risultato".

"Il progetto è molto semplice nel senso che si tratterebbe di allargare il il nostro parco comunale che confina con un'area molto vasta sempre di proprietà del Comune di Novara che in questo momento non è utilizzata e che va dal nostro parco comunale fino al rilevato ferroviario. In questa grande area l'intenzione è di metterla a posto, sistemarla, averla in concessione e aumentare gli spazi del nostro parco mettendoci nuove funzioni - continua il primo cittadino albissolese - Abbiamo inserito questo progetto in una richiesta partecipando ad un bando per la riqualificazione delle aree urbane dismesse e di cui attendiamo l'esito. Comunque stiamo lavorando su due fronti: uno è l'accordo col Comune di Novara per la concessione o l'acquisto dell'area e l'altro è quella di reperire e partecipare a bandi che è un po' quello che facciamo sempre anche con buoni risultati trovando linee di finanziamento per realizzare poi l'opera".

Nell'ampliato parco potrebbero trovare spazio diverse attività sociali e ricreative. E' stato ipotizzato un "parco senior" (con un campo da bocce), un orto urbano, un giardino didattico (870 mq), un'area cani (1000 mq) e una dedicata alla somministrazione. Potrebbe esserci spazio anche per un deposito comunale (480 mq) e un doppio parcheggio da 5280 mq nella zona fra il parco e l'area ferroviaria.