Sostegno ai nuovi imprenditori: Camera di Commercio e associazioni di categoria danno vita al Network CreaImpresa

Un percorso formativo gratuito che fornisce orientamento di base, formazione avanzata e assistenza specialistica. Si chiama “Fare impresa, guida pratica all’avvio” il progetto rivolto agli imprenditori, con iscrizioni aperte a Savona dal 20 maggio al 9 giugno 2025.

Accompagnare la nascita di nuove imprese – sane e capaci di affrontare il mercato con strumenti adeguati e con al loro fianco una comunità di esperti – è l’obiettivo del Network CreaImpresa, la rete, da oggi attiva, che supporta chi desidera avviare un’attività imprenditoriale. La rete è stata creata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio: la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.) di Savona, Coldiretti Savona, Confagricoltura Liguria, Confartigianato Savona, Confcommercio Imprese per l’Italia Savona, Confcooperative Liguria, C.I.A. – Agricoltori Italiani Savona, Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, e l’Unione Industriali della provincia di Savona.

“L’iniziativa nasce dalla volontà comune di creare sinergie tra istituzioni e rappresentanze imprenditoriali, per offrire un servizio integrato di orientamento, formazione e consulenza completamente gratuito”, è stato sottolineato oggi durante la presentazione presso la Camera di Commercio.

Cuore operativo del progetto è lo Sportello Nuova Impresa (SNI) della Camera di Commercio, che propone un percorso strutturato in tre fasi. La prima è l’orientamento di base, attraverso incontri collettivi per comprendere i primi passi verso l’avvio d’impresa, l'importanza del Business Plan e gli aspetti amministrativi e finanziari iniziali. La seconda fase è la formazione avanzata, con approfondimenti tematici su strumenti come il Business Model Canvas, le forme giuridiche d’impresa e il finanziamento delle idee imprenditoriali. Infine, la terza fase prevede assistenza specialistica tramite consulenze individuali con esperti per affinare e valutare nel dettaglio l’idea imprenditoriale.

Il primo dei corsi previsti si intitola “Fare impresa, guida pratica all’avvio” e inizierà il 20 maggio, con iscrizioni già aperte. Il corso punta a fornire indicazioni utili e strumenti di base agli aspiranti imprenditori per realizzare con successo la propria idea di business, valutando i principali aspetti da affrontare per pianificare l’attività e ridurre il rischio d’impresa. Il percorso comprende incontri della durata di circa due ore ciascuno, articolati in un incontro introduttivo generale, quattro incontri tematici di approfondimento e due incontri dedicati a specifiche tipologie d’impresa. È rivolto sia ad aspiranti imprenditori che a neo-imprenditori. È inoltre possibile frequentare anche singoli moduli, per i quali sarà rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza.

Chi seguirà più moduli potrà usufruire, fino a esaurimento delle risorse disponibili, di un voucher per una consulenza gratuita di tipo specialistico, individuale e personalizzata, con gli esperti di una delle associazioni di categoria aderenti al progetto. Per iscrizioni e informazioni è possibile consultare il sito rivlig.camcom.gov.it.

Sono previsti inoltre sei appuntamenti successivi: il 6 maggio si terrà un workshop su “Inquadramento sugli aspetti giuridici e fiscali. Quale forma di impresa? Quale regime fiscale?”; il 27 maggio si parlerà di “Business Plan: una mappa per il successo”; il 29 maggio si affronterà il tema “Finanziare la tua idea d'impresa: le possibili fonti”; il 3 giugno sarà dedicato a “Conoscere ed affrontare il mercato: analisi e strategie di marketing”; il 5 giugno si parlerà di “Avviare un’impresa agricola: opportunità e normative”; infine, il 9 giugno si chiuderà con “La cooperativa, un’impresa condivisa e sostenibile”.