Dal Milan Club di Alassio la “Cena di Natale”: il ricavato a Bastapoco odv di Albenga

Il periodo natalizio offre un’opportunità in più per donare e aiutare chi soffre e, come sempre, il Milan Club Alassio non si tira indietro nell’organizzare iniziative in tal senso.

Martedì 19 dicembre, presso il ristorante “La Vecchia Maremma” all’hotel Toscana di Alassio si terrà la “Cena di Natale 2023”. L’evento sarà a scopo benefico a favore di Bastapoco odv.

La serata sarà animata da allegria e musica, con la partecipazione di Marco Ghini e la sua band “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, testimonial ufficiale di Bastapoco.

Bastapoco è una organizzazione di volontariato che offre un supporto concreto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari, fornisce in comodato gratuito presidi sanitari a supporto della degenza domiciliare, assistenza ai pazienti e sostegno psicologico.

Bastapoco collabora con l’Asl 2 sul territorio andorese e finalese in una congiunta attività di intervento con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e diffondere la conoscenza del diritto alle cure palliative.

I posti alla “Cena di Natale 2023” sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione presso Jari'Style in via XX Settembre 134 (Alassio) o chiamando Moreno al numero 342 3124712.