Albenga 2024, Democrazia Cristiana chiama all'appello il centrodestra: "Basta veti e incomprensioni, ora è il tempo dell'unità"

"Terminato il Congresso provinciale di Fratelli d’Italia con l’affermazione a Presidente Provinciale di Savona del Sindaco di Stellanello Claudio Cavallo, ora è tempo di riunire il centro destra di governo. La Democrazia Cristiana di Rotondi che supera l’esperienza di “Verde è Popolare” si allarga ai socialisti che fanno parte del gruppo che fa riferimento a livello nazionale all'onorevole Stefano Caldoro anche con un nuovo simbolo fa parte del Centro destra di Governo e vuole richiedere ai partiti locali di incontrarsi per ragionare senza tatticismi alle sorti politiche di Albenga".

Ad affermarlo è Luigi Tezel, responsabile ponente ligure di Democrazia Cristiana con Rotondi, che aggiunge: "Ci auguriamo che la coalizione di centrodestra sia la più inclusiva possibile, anche di realtà civiche. Abbiamo una sfida davanti di partecipare uniti alle lezioni comunali perché Albenga è città di centrodestra che grazie alle politiche alternative alla sinistra può sicuramente fare meglio dell’amministrazione uscente in particolare sui temi importanti di Albenga come sicurezza, politiche sociali e abitative, la costruzione del nuovo polo scolastico che unico passo avanti fatto in questi 5 anni è la sola demolizione dei fabbricati, il rilancio del turismo culturale la cura del verde e l’igiene urbana specie nel centro storico dove la gente anziché ammirare i beni storici fa lo slalom tra la sporcizia di ogni tipo a terra".

"Vogliamo una città pulita accogliente senza scorribande di delinquenti. Facciamo appello a tutti i partiti di incontrarci presto per trovare veramente una sintesi che superi le voci di corridoio più o meno vere".

"La Democrazia Cristiana con Rotondi intende aprire in primis alle altre forze centristi moderate e cattoliche del centrodestra per trovare una sintesi unitaria tra i nostri partiti quindi ci rivolgiamo agli amici di UDC, Noi Moderati, Futura per dare vita insieme ad una federazione centrista moderata cattolica da opporre ai radicalismi del Pd che con il nuovo corso è sempre più a sinistra e hai partiti che richiamano ideologie laiche e di sinistra - conclude - Ovviamente noi ci saremo con i nostri valori e disponibili a concrete sinergie con tutte le forze politiche di centrodestra di Albenga, divisi si perde si abbandonino veti e incomprensioni, ora è il tempo dell’unità".