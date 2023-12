Albenga 2024, fumata nera per il centrodestra, decisione rimandata. Cristina Porro o Stefano Mai il candidato sindaco

Fumata nera per il centrodestra ingauno che questa sera si è riunito ad Alassio per decidere il candidato sindaco alle elezioni Amministrative di Albenga 2024. Nessuna decisione è stata presa sul nominativo, ma quel che è certo è che sarà la Lega a scegliere il candidato sindaco. Mentre il centrodestra ingauno, compatto, ha proposto Nicola Podio, i due nominativi papabili, per volere della Lega, ora sarebbero Stefano Mai e Cristina Porro.

L’incontro per una decisione definitiva è stato rimandato alla prossima settimana, dopo che la segretaria provinciale della Lega Sara Foscolo, si sarà riunita con il direttivo regionale, Rixi e altri parlamentari.

Dopo che da mesi circolano i nomi di Nicola Podio e Stefano Mai, solo uno dei due pare sia “sopravvissuto” e passi alla “finalissima” che si terrà prossima settimana, quando ci sarà il confronto definitivo che darà un nome e un volto allo sfidante di Riccardo Tomatis, anche se quest’ultimo non ha ancora sciolto le riserve.

All’incontro di questa sera, erano presenti gli esponenti ingauni e provinciali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc.