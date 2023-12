Sono molte le persone che decidono di scegliere le caldaie Rinnai e sono persone che, quando investono su un qualcosa di importante come la caldaia, vogliono compiere le scelte corrette, perché sanno benissimo che si tratta di un investimento a lungo termine. Come sarebbe anche acquistare un condizionatore, per dirne un'altra e quindi non volendo fare un salto nel buio si affidano a delle aziende, che possono dare garanzie da questo punto di vista.

Spesso arrivano a questa decisione perché magari si sono consultate con delle persone vicine che possono essere amici, parenti o colleghi di lavoro dei quali si fidano e che hanno raccontato di avere acquistato una caldaia da questa azienda e quindi hanno raccontato la loro esperienza.

Quindi sicuramente gli avevano detto che hanno acquistato una caldaia che gli è durata molti anni prima di tutto e che gli ha dato molte soddisfazioni, intanto, per quanto riguarda l'efficienza energetica, che poi vuol dire risparmiare sui costi energetici.

Ma soprattutto gli avranno raccontato che esperienza hanno avuto per quanto riguarda il servizio di assistenza clienti che si contraddistingue per la professionalità e la disponibilità dei tecnici caldaisti che ci lavorano all'interno, che sono persone che supportano i loro clienti già dal momento dell'installazione, che comunque è un momento molto importante e soprattutto è un intervento molto complesso.

Ma poi il loro aiuto e il loro supporto continuerà con gli interventi di manutenzione ordinaria, che tra l'altro sono obbligatori per legge e parliamo per esempio del controllo fumi di combustione.

Ma in realtà noi possiamo contattare questi tecnici anche se abbiamo un sospetto che la nostra caldaia ha un guasto perché magari sentiamo un rumore o un odore strano, e comunque quando si parla di caldaie bisogna sempre stare sul chi va là, perché possono provocare degli incidenti domestici molto gravi e in alcuni casi letali.

Poche persone si pentono di aver acquistato una caldaia della Rinnai

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono poche le persone che si pentono di acquistare una caldaia da parte di questa azienda, e questo lo testimonia le varie recensioni on-line che sono spesso e volentieri molto positive rispetto alla norma e rispetto a quello che dicono i clienti delle altre aziende di questo settore.

Settore che si contraddistingue per una concorrenza molto spietata e questo vuol dire che per la Rinnai non è facile stare a certi livelli, perché per poterci rimanere in vetta bisogna fare degli investimenti e bisogna dare molta importanza all'assistenza clienti.

Per via di questa concorrenza spietata, infatti, se noi acquistiamo una caldaia da parte di un'azienda e poi non ci troviamo bene con il servizio di assistenza clienti semplicemente quando la dovremo sostituire cambieremo azienda.

Mentre ci sono molte persone che dopo che acquistano una caldaia della Rinnai e si trovano a un certo punto a doverla sostituire perché è troppo vecchia il fatto che rimangono con la stessa azienda e ne acquistano un altro modello fa molto riflettere da questo punto di vista.