Maltempo e neve, a Osiglia e sul Settepani il record di cumulate dell'ultima perturbazione

Si è chiusa alle 19 di ieri, venerdì 8 dicembre, l'allerta gialla per neve nell'entroterra savonese lasciando spazio a qualche nuvola che nelle prossime giornate dovrebbe via via diradarsi col ritorno del sole sulla nostra provincia.

La breve ondata di maltempo si è chiusa senza particolari criticità facendo comunque registrare nevicate anche a basse quote, a partire dai 300-500 mt sui versanti marittimi e fino a fondovalle su quelli padani centro-occidentali.

Il record giornaliero di precipitazioni nevose in regione si è registrato nell'Alta Val Bormida, precisamente a Osiglia e sul vicino Monte Settepani dove sono caduti 25cm di "dama bianca". Cumulate significative anche a Urbe, dove si sono registrati 17 cm.

Per quanto concerne i prossimi giorni, invece, la situazione dovrebbe migliorare decisamente secondo quanto previsto da Arpal.

Se nel pomeriggio una lieve e veloce perturbazione potrebbe portare piogge e rovesci a ridosso dei rilievi tra il pomeriggio e la serata, specialmente nel centro-levante, e con venti in rotazione dai quadranti meridionali fino a moderati con rinforzi specie su capi di Ponente e rilievi seguiti da un nuovo ingresso da nord in tarda serata sul savonese, per la giornata di domenica 10 dicembre sono previsti locali addensamenti o foschie nelle prime ore sui versanti padani mentre altrove sarà sereno, fatte salve alcune velature nel pomeriggio sul ponente, e l'inizio di un lieve rialzo delle temperature.

Locali addensamenti di nubi basse in serata fino a lunedì 11 dicembre, quando la Liguria sarà interessata solo marginalmente da impulsi perturbati che stazionerà a nord delle Alpi con passaggi di nubi alte, anche estese, alternate a schiarite.

Sarà il libeccio a condizionare invece il moto ondoso: sia per domenica che per lunedì è atteso mare molto mosso, con un po' di quiete nel pomeriggio di domenica.