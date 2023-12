Cibo sintetico, Coldiretti: “La Francia si accoda all’Italia e propone una legge”

La Francia si accoda all’Italia nella lotta al cibo sintetico: la Coldiretti annuncia che è stata depositata al parlamento francese la proposta di legge “per vietare la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di carni sintetiche in tutto il territorio nazionale”, nell’interesse della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente. L’iniziativa è partita da un gruppo di parlamentari dell’Assemblea Nationale francese, appartenenti al partito Les Républicains, che ha presentato una pdl che segue di fatto quella appena approvata dal Parlamento italiano.

L’emendamento al codice rurale francese introduce in modo esplicito il divieto di produzione, lavorazione e commercializzazione, solo per le carni prodotte in laboratorio. La proposta di legge è inoltre accompagnata da una relazione introduttiva che contestualizza la richiesta dei deputati, all’interno della quale si cita esplicitamente ad esempio la legge italiana.

“L’iniziativa del parlamento francese conferma il ruolo di apripista dell’Italia nelle politiche di tutela della salute dei cittadini e apre la scia degli effetti di quanto fatto a livello nazionale - commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale -. Se anche Oltralpe arrivano inequivocabili segnali di sostegno alla nostra battaglia, possiamo ufficialmente parlare di una questione europea. E siamo solo all’inizio del lavoro sulla difesa della biodiversità e della salute dei cittadini”, concludono.