Savona, apre la sede dell'Agenzia Sociale per l'Abitare: al centro l'emergenza abitativa

E' stata aperta al pubblico da questa mattina la sede in Comune a Savona dell'Agenzia Sociale per l’Abitare (ASA) il soggetto che si occupa dei problemi legati alle case per quelle persone che non possono permettersi un alloggio ai canoni di mercato.

Ne fanno parte la Comunità Servizi Fondazione Diocesana Onlus (come capofila); la Fondazione l’Ancora Onlus; Il Faggio soc. coop. Onlus; Progetto Città coop. sociale; Arcimedia Coop. Sociale (enti partner), soggetti che hanno risposto all’evidenza pubblica del Comune per la co-definizione di un progetto relativo alla costituzione dell’Agenzia e alla sua realizzazione nella forma della co-gestione.

Il progetto, della durata di tre anni, dal 2026 al 2028, ha un costo di 52mila euro annui; di questi, 40mila euro annui sono finanziati dal Comune.

L’Agenzia sociale per l’abitare si innesta nelle attività promosse da Palazzo Sisto, ente capofila, nell’ambito del Bando “Territori Inclusivi” della Compagnia di San Paolo.

Tra le iniziative che l’Agenzia mette in campo ci sono azioni di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari affinché mettano a disposizione i propri alloggi a canone concordato.

La stessa promuove attività di coordinamento e marketing, raccolta dati e ricerca, ricerca di finanziamenti tramite bandi, studio di nuovi modelli abitativi, gestione di eventuali risorse finanziarie a favore di inquilini e proprietari deliberate dal Comune e fare da raccordo con tutte le agenzie territoriali relativamente alla tematica abitativa.

La co-gestione si concluderà il 31 dicembre 2028, con la possibilità di prosecuzione per un ulteriore periodo non superiore a due anni, previa valutazione dell’esito del monitoraggio e del raffronto tra gli indicatori dei risultati attesi e quelli effettivamente ottenuti.

"L'obiettivo è trovare immobili disponibili. Molte persone non trovano casa perché i proprietari tendenzialmente hanno timori che non paghino l'affitto e quindi molti appartamenti sono liberi e non vengono affittati - spiega l'assessore Riccardo Viaggi - Aver costituito l'Agenzia insieme agli eenti del terzo settore va nella direzione di prendersi carico del problema. La domanda c'è e i proprietari degli immobili possono tenere conto di quest'opportunità. L'obiettivo è che diventi un'infrastruttura sociale che leghi il pubblico e il privato".

"Questo strumento nasce a seguito di un percorso nel quale il problema della casa è stato preso in tutte le sue sfaccettature. Il problema dell'emergenza abitativa è reale e questo approccio complessivo è importante con l'obiettivo di sbloccare le possibilità abitative della città mettendole a disposizione della comunità e generando un volano per Savona incrociando le domande" le parole del Sindaco Marco Russo.

La sede sarà aperta tutti i lunedì dalle 9 alle 11 e il giovedì dalle 15 alle 17.