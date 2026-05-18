Settimana della biodiversità, Coldiretti Liguria: "L'agricoltura è presidio del territorio e delle produzioni locali"

In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, in programma il 22 maggio, Coldiretti Liguria e Campagna Amica Liguria promuovono una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione dell’agricoltura locale e delle produzioni del territorio nel corso di tutta la settimana che va dal 18 al 24, per sottolineare il ruolo strategico che le aziende agricole svolgono nella tutela dell’agro-biodiversità e del paesaggio rurale.

Durante la settimana saranno organizzate attività didattiche nei mercati di Campagna Amica. Tra gli appuntamenti in programma, attività educative con le scuole nei mercati di Genova e Savona, una pesto masterclass al Mercato Coperto di Via del Campo con un gruppo di studenti internazionali ENS, un incontro al mercato di Bordighera dedicato ai consigli antispreco e all’utilizzo consapevole dei prodotti stagionali, oltre al mercato straordinario di domenica 24 maggio in Piazza Matteotti a Genova, con produttori del territorio e specialità agricole liguri, per tutta la giornata.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza, sempre più confermata anche dalla ricerca scientifica, che l’agricoltura possa rappresentare un presidio fondamentale per la biodiversità quando fondata su modelli sostenibili, multifunzionali e legati al territorio. In particolare, le aziende agricole di piccola scala con un approccio multifunzionale, mediante la diversificazione produttiva e i modelli agroecologici, contribuiscono alla conservazione dell’agrobiodiversità e alla tutela degli ecosistemi rurali.

La Liguria rappresenta in questo senso un contesto particolarmente significativo: le caratteristiche del territorio, dai terrazzamenti alla frammentazione fondiaria, hanno favorito nel tempo un’agricoltura diffusa e non intensiva, capace di integrarsi con l’ambiente e contribuire al mantenimento degli ecosistemi, del paesaggio rurale e della biodiversità locale.

“I nostri agricoltori custodiscono quotidianamente un patrimonio fatto di biodiversità, tradizioni, paesaggio e saperi locali”, afferma Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria. “In Liguria l’agricoltura non svolge soltanto una funzione economica, ma rappresenta un presidio ambientale e sociale fondamentale, soprattutto nelle aree interne e più fragili del territorio. Difendere l’agro-biodiversità significa anche sostenere modelli agricoli legati alla qualità, alla sostenibilità e al rapporto diretto con i cittadini”.

“I mercati di Campagna Amica sono oggi molto più di semplici luoghi di vendita”, sottolinea Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Sono spazi di incontro tra produttori e consumatori, dove si promuovono consapevolezza alimentare, stagionalità e cultura del territorio. Attraverso la vendita diretta e le attività didattiche raccontiamo una biodiversità viva, fatta di produzioni locali, comunità e identità agricole che rappresentano una ricchezza concreta per tutta la regione”.

La Settimana della Biodiversità vuole essere così un’occasione per riscoprire il valore dell’agricoltura ligure non solo come settore produttivo, ma come elemento centrale nella tutela del territorio, nella conservazione delle tradizioni locali e nella costruzione di modelli di sviluppo più sostenibili e legati alle comunità.