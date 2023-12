Ex Savam Altare, raccolta la quota dell'iniziativa popolare per la diffida a Comune, Prefettura e Sovrintendenza

" L'obiettivo di 1.128 euro per l'iniziativa popolare riguardante la aree ex Savam di Altare è stato raggiunto, grazie alla sentita collaborazione di un centinaio di persone ".

"Dopo quindici mesi di promesse disattese e delusioni - aggiunge - non ci accontentiamo della comunicazione di sopralluogo senza una chiara e legittima informazione. Ad oggi sull'albo pretorio non è stata pubblicata alcuna determina di affidamento dei lavori e per ogni documento che chiedo viene posto un segreto d'ufficio immotivato".

"Trasparenza e comunicazione veritiera è quello che sino ad oggi è mancato" chiosa la consigliere Scotti.