Cairo, ladri tentano di rubare grondaie in rame

Ladri in azione nella frazione le Ville, a Cairo Montenotte. Nei giorni scorsi, alcuni malviventi, secondo quanto riferito, avrebbero tentato di rubare alcune grondaie in rame. Il blitz sarebbe avvenuto nella zona del borgo.

Quest'ultimo episodio non rappresenta un caso isolato in Val Bormida. Lo scorso mese di novembre infatti, i carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte hanno intercettato e denunciato tre individui in flagranza mentre, utilizzando attrezzi quali palanchini, avvitatori e cacciaviti, cercavano di smontare le coperture in rame di due edicole funerarie all'interno di un cimitero nel territorio di Piana Crixia.