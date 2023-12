Ortovero, albero caduto lungo la Sp 453: disagi alla viabilità

Disagi al traffico lungo la Sp 453, sul territorio di Ortovero, nel tardo pomeriggio odierno: a causare problemi alla viabilità è stata la caduta di un pino lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e i carabinieri che hanno regolato la circolazione con la strada provinciale che è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.