Si perdono le sue tracce da 4 mesi a Savona ma viene ritrovata grazie ai droni: il lieto fine per il cane Dana

Si perdono le sue tracce dal 6 agosto ma dopo quattro mesi viene ritrovata sana e salva.

Lieto fine per il cane Lana che è potuta tornare a casa dai suoi proprietari.

Il 6 agosto, durante una passeggiata, un forte rumore improvviso l'aveva fatta spaventare e la paura è stata talmente grande, che il cane era riuscito addirittura a rompere il moschettone e liberarsi, mettendosi così in fuga.

Da quel momento in avanti, vengono perse le sue tracce e nonostante il volantinaggio, le segnalazioni erano risultate poche e confuse.

"Veniamo contattati direttamente dalla proprietaria, che ci chiede se fosse possibile intervenire e accettiamo la sfida. Il piano è molto semplice, dobbiamo ricorrere ad un consolidato lavoro di squadra. La prima fase ha riguardato l'utilizzo dei droni che sono stati utilizzati per individuare e successivamente monitorare la nostra piccola amica e questo ci ha permesso di capire esattamente dove dormiva e quali zone frequentava, punti cibo, colonie feline ecc ecc - dice Marco Fanti che si occupa della ricerca di animali smarriti con l'ausilio di droni termici radiometrici - La seconda fase invece ha visto entrare in scena la nostra 'trappolatrice di fiducia', la tenace Katia Chirullo, che grazie alla sua esperienza ha deciso il posto migliore per piazzare il recinto trappola".

"Sono state giornate/nottate veramente estenuanti, dove si è fatto fronte a 1000 imprevisti di ogni genere. La lontananza non ha sicuramente reso le cose semplici, quindi ci siamo divisi i turni di guardia al recinto, sempre pronti ad azionare il pulsante del recinto domotico, grazie anche a Silvia La Rocca - ha continuato - È proprio durante il turno della proprietaria che il cane decide di entrare direttamente nel recinto, regalandogli una gioia ed un emozione indescrivibile. La nostra Katia, si è subito precipitata a Savona per la messa in sicurezza e il recupero del cane. Ora la piccola Lana, dopo 4 mesi dalla fuga è di nuovo a casa".

"Un ringraziamento particolare anche a Nicola Zappolini e alla sua Zappotrap 2.0 che non ha sbagliato il colpo. Un ringraziamento speciale va alla proprietaria, che oltre ad averci scelto per riportare a casa la sua cagnolina, non hai mai smesso un attimo di crederci, dimostrando una volontà di ferro. Grazie di cuore" conclude.