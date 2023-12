Savona, il professore Bassetti presenta il libro "Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza"

Giovedì 14 dicembre, alle ore 18 presso la Sala Rossa del comune di Savona, il professore Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Professore Ordinario di Malattie Infettive dell'Università di Genova, presenterà il libro “Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” (Piemme). L'evento, a cura della Libreria Ubik, sarà introdotto da Renata Barberis.

I "pinocchi" in camice bianco sono tutti quei medici, pseudomedici, farmacisti, infermieri, nutrizionisti, osteopati che, o in malafede o per ignoranza, mentono ai loro pazienti, facendo credere di poter risolvere i loro problemi con terapie che non hanno alcun fondamento scientifico. Ma come si smascherano le grandi bugie attorno alla medicina?

Il professore Bassetti ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Dal Covid all'omeopatia, dalle diete miracolose fino a Stamina, dal metodo Di Bella all'uso smodato degli antibiotici, un campionario di credenze e supposte verità che hanno illuso, ingannato o semplicemente distorto cure e trattamenti in questi ultimi decenni.