Cinque consigli pre-partenza utili anche (e soprattutto) per gli appassionati di viaggi

Sei un appassionato di viaggi e, se potessi, passeresti tutta la tua vita su treni e aerei? Con ogni probabilità hai anche la valigia già pronta per la tua prossima partenza: quelli che seguono sono alcuni consigli che potresti comunque trovare utili per godertela appieno.

Appassionato di viaggi? Ecco come programmare al meglio la prossima vacanza

Ci sono due tipologie di viaggiatori: chi programma ogni minimo dettaglio del viaggio e ama avere organizzate minuto per minuto le proprie vacanze e chi invece preferisce andare più all’avventura e non porsi, cioè, troppi vincoli su come deve andare il viaggio. Non c’è un modo in assoluto migliore dell’altro di vivere la propria passione per i viaggi: i vantaggi del primo approccio sono riuscire a vedere più cose, soprattutto se ci si reca per la prima volta in paesi che non si conoscono; quelli del secondo essere più aperti a seguire il flusso degli eventi. Di qualunque categoria di viaggiatori tu faccia parte, prima di partire visita Viaggiaresereni.it trovi tanti spunti interessanti sulle mete più facilmente raggiungibili dall’Italia e quelle più in voga del momento, su come organizzarsi con documenti e assicurazione se si viaggia all’estero, ma anche su cosa vedere e le esperienze da non perdere nelle diverse destinazioni. Se ami viaggiare, del resto, leggere guide e informazioni di viaggio dovrebbe essere per te come anticipare l’esperienza stessa della partenza.

Soprattutto se ha in piano una vacanza all’estero, muoviti in largo anticipo per quanto riguarda la richiesta di visti e permessi e la preparazione della documentazione necessaria. In Rete trovi facilmente guide e risorse sul tema, ma per avere informazioni di prima mano e davvero affidabili l’idea migliore è cercarle su siti ufficiali come quella della Farnesina o degli enti turistici del paese in cui ti rechi. Controlla anche la scadenza del passaporto e chiedi di fare lo stesso a chi viaggia con te: al momento i tempi per il rinnovo sono lunghi e non c’è niente di peggio che dover rinunciare a un viaggio così desiderato da tempo perché non si hanno le carte a posto.

A proposito di tipologie di viaggiatori, c’è chi non parte se non è certo di aver preso tutte le precauzioni per la buona riuscita del viaggio e chi non ha meno paura del rischio. Se ami viaggiare e lo fai spesso, dovresti sapere bene che è praticamente impossibile scongiurare ogni possibile imprevisto. Ci sarà sempre qualcosa che andrà male: una prenotazione sbagliata in hotel, lunghi ritardi nei voli, semplicemente il meteo ostile.

Quello che puoi fare è provare a ridurre la portata di tali incidenti, acquistando prima di partire un’assicurazione di viaggio completa e che copra almeno gli imprevisti più comuni, oltre che informandoti dei diritti che ti spettano in quanto viaggiatore (come principalmente i rimborsi sui ritardi dei voli). Per il resto, con l’esperienza e viaggiando spesso, affinerai soprattutto la tua flessibilità e la capacità di adattarti velocemente anche agli imprevisti. Se dici di amare viaggiare, del resto, non ti dovrebbe spaventare l’avventura e dovresti avere una certa predisposizione a seguire il naturale evolversi degli eventi.

Per restare in tema di consigli pratici pre-partenza: assicurati di avere una scheda telefonica abilitata per il traffico estero e che le tariffe non siano dispendiose o, in alternativa, programma di acquistarne una al momento dell’arrivo. È vero che un viaggio è anche e soprattutto l’occasione per staccare la spina e prendersi una pausa dal tran tran quotidiano, ma è vero anche che potresti aver bisogno di comunicare con gli altri tuoi compagni di viaggio o con i tuoi familiari e amici rimasti in Italia e soprattutto avere a disposizione una connessione a Internet è di fondamentale importanza.

Non meno importante: metti in valigia indumenti e accessori davvero adatti al posto e alla tipologia di viaggio per cui stai per partire. Anche i meno pratici di viaggi, del resto, non hanno difficoltà a capire che una settimana bianca e una vacanza alle Maldive richiedono un dresscode completamente diverso. Da viaggiatore esperto, però, saprai bene ormai a cosa puoi rinunciare quando sei lontano da casa e cosa invece non può proprio mancare nella tua valigia. Il consiglio da vero viaggiatore professionista è, forse, quello di partire leggero, senza portare troppe cose con sé ed eventualmente acquistando sul posto quello di cui si ha necessità.