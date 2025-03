Azione, Claudia Arduino entra nell’Assemblea Nazionale di Azione; a fine marzo l'elezione della nuova direzione del partito

Le votazioni del Congresso nazionale di Azione, lo scorso 15 febbraio, si sono concluse con la vittoria a livello nazionale di Carlo Calenda. Nel dettaglio in Liguria il 45,1% dei voti è andato a Pastorella (139 voti), Calenda 44,5% (169 voti); Imperia: Pastorella 60% (43 voti) – Calenda 40% (29 voti); Savona: Pastorella 81% (42 voti) – Calenda 19% (10 voti); Spezia: Pastorella 48% (21 voti) – Calenda 52% (23 voti).

Al Congresso per l’elezione del segretario e dei delegati dell'Assemblea nazionale nazionale erano due le candidature: Carlo Calenda - mozione “Nati per correre” e Giulia Pastorella - mozione “Dipende da Noi”).

Nella provincia di Savona, Pastorella ha ottenuto l’82% dei voti e Claudia Arduino, consigliera comunale di Laigueglia e capolista per la mozione Pastorella, è stata eletta all’Assemblea Nazionale. Massimiliano Carpano, segretario provinciale di Savona in Azione: “Siamo molto soddisfatti del congresso al livello locale - spiega Massimiliano Carpano, segretario provinciale di Savona in Azione. -Abbiamo raccolto una grande partecipazione, riuscendo a presentare entrambe le liste a sostegno delle due mozioni e ravvivando il dibattito interno in modo costruttivo. A Claudia Arduino rinnovo i miei complimenti per l’elezione e gli auguri di buon lavoro per il ruolo di rappresentanza della nostra provincia che avrà all’interno dell’Assemblea”.

Giulia Pastorella esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto in Liguria: "Nonostante la vittoria del Segretario uscente Carlo Calenda a livello nazionale, il congresso ha mostrato chiaramente la volontà di cambiamento di una parte significativa della base del partito. In tutte le province in cui la lista Dipende da Noi è stata presentata, il risultato è stato eccezionale, con un sostanziale pareggio rispetto alla lista vincitrice".

Maria Adele Taramasso, Consigliera comunale a Savona, e responsabile per la campagna di Pastorella in Liguria: “Tantissimi iscritti e militanti liguri hanno aderito alla proposta di rinnovamento e apertura della mozione di Pastorella-Dichiara Maria Adele Taramasso, Consigliera comunale a Savona, e responsabile per la campagna di Pastorella in Liguria:- chiedendo più ascolto e radicamento nei territori. Abbiamo sempre portato avanti le scelte del partito, ora però vogliamo maggiore coinvolgimento nei processi decisionali”.

“Il risultato del Congresso non segna la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova fase di impegno all’interno di Azione. Dipende da Noi continuerà a lavorare per rafforzare il partito e per costruire un’alternativa politica credibile per gli elettori liberal-democratici e rafforzare il partito sul territorio, con l’obiettivo di rendere Azione più forte di chi la vuole debole" ha concluso Pastorella.