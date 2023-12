Punto nascite del Santa Corona, Carrara sulla discussione in Consiglio comunale: "In molti avranno pensato 'Meno male che De Vincenzi c'è'"

<<E "meno male che De Vincenzi c'è" deve averlo detto anche il Sindaco del PD di Savona che, per scongiurare (legittimamente secondo il suo ruolo ed il suo punto di vista) un'ipotesi del genere avrebbe dovuto motivare anch'egli quali fossero i titoli e le benemerenze per cui un ospedale come quello della sua città dovrebbe essere preferito ad un DEA di ll⁰ livello che garantisce le cure appropriate per le emergenze - prosegue il consigliere di minoranza - Anche, sotto il profilo logistico dovrebbero essere date spiegazioni su come un ospedale come il San Paolo, costruito sulla cima di una collina, sia affannosamente raggiungibile per chi in un'emergenza puerperale provenga dal ponente della provincia e dopo l'uscita dall'autostrada sia costretto ad attraversare tutta la città, oppure sia obbligato, addirittura, a procedere fino all'uscita autostradale di Albisola. Cose certo di non poco conto, ma tenute "sotto silenzio", come se il problema non esistesse. Certo l'ospedale Santa Corona, che è a cinque minuti dal casello autostradale, come pure quello di Albenga, hanno entrambi queste "chances" in più, decisive nelle emergenze quando quello che conta è "arrivare al più presto dove ti possono curare", ma, a quanto pare, non vengono fatte valere perché i servizi ospedalieri, come il punto nascite vengono dirottati, invece, su un ospedale che per raggiungerlo in tempo bisogna non tanto essere bravi nella guida spericolata, ma, soprattutto, nell'affidarsi alle preghiere, e su un ospedale che ha meno titoli per affrontare le emergenze, rispetto a quelli che può invece vantare un DEA di ll⁰ livello come il Santa Corona>>.

<<"Meno male che De Vincenzi c'è", l'avranno probabilmente pensato, quindi, anche dalle parti del PD di Savona in merito al fatto che ha scongiurato l'approvazione di un documento che contemplava un'eventualità del genere, per cui, così, le cose rimangono come sono. E nessuno deve dare risposte o formulare argomenti - continua Carrara - Eppure argomenti ce n'erano e ce ne sono per sollevare la questione "punto nascite". Che senso ha la frase contenuta nel comunicato ufficiale di De Vincenzi ed i suoi dopo il Consiglio comunale: "...il disagio che il nostro territorio sta vivendo ormai da tre anni, con le conseguenze ben note a tutti, non debba riverberarsi in alcun modo su altre porzioni di territorio provinciale."? Perché dai fatti avvenuti è dimostrato che è molto più difficile, logisticamente parlando, arrivare all'ospedale di Savona provenendo dal Ponente, che non da Savona al Santa Corona che è a due passi dall'uscita autostradale. Per non parlare, ovviamente, delle maggiori garanzie sanitarie offerte per le emergenze. Ma tant'è…>>.

Carrara sottolinea, inoltre, la mancata reazione del sindaco De Vincenzi di fronte alla comunicazione ufficiale che il punto nascite a Santa Corona non sarà riaperto entro la fine del presente anno, ma la sua riapertura sarà rinviata di almeno di un altro intero anno. <<C'è da chiedersi: ma se io non avessi presentato la mozione sulla riapertura del punto nascite con la quale chiedevo il suo trasferimento da Savona a Pietra, De Vincenzi e i suoi avrebbero di loro spontanea volontà convocato un Consiglio comunale apposito per parlare della grave questione, visto che il Consiglio comunale è stato convocato a termini legge su istanza dell'opposizione? Avrebbero mai fatto un loro documento di condanna e deplorazione per l'annuncio del nuovo rinvio? La presidente del Consiglio comunale, Michela Vignone, eletta nella lista De Vincenzi, ha dichiarato che loro non hanno presentato documenti propri perché condividevano sostanzialmente il contenuto della mozione da me presentata. Ma non è mica vera una cosa del genere, perché dalla stessa mozione è stata stralciata proprio la sua parte più caratterizzante, cioè: la richiesta di trasferire (non di chiudere) il punto nascite del San Paolo al Santa Corona di Pietra Ligure per tutto il prossimo anno del nuovo rinvio>>.

<<Anzi, c'è da dire che la Mozione senza quel punto diventa "un'acquetta", un documento di naturale deplorazione, fatto di tante parole stile prima Repubblica che però non fanno male perché sono prive di effetti, addirittura quasi giustificabili da chi le riceve (la Regione), quasi che fossero il naturale sfogo del Consiglio comunale dove Santa Corona ha sede. Ma oltre non si va. Effetti queste parole non ne provocano; infatti, dire, come ha scritto la maggioranza di De Vincenzi nell'emendamento che ha eliminato il trasferimento del punto nascite da Savona, "ristabilire nel minor tempo possibile…." è un vero non senso ed una frase fatta, fine a se stessa, priva di ogni effetto, in quanto si sa già, perché comunicato ufficialmente, che prima di un intero anno il punto nascite non sarà riaperto e, se va bene, se ne potrebbe riparlare nel 2025>>.

<<Anzi, sembra ancora che la volontà del sindaco e dei suoi di non presentare un proprio documento in merito, "mascherandola" con la condivisione della mia mozione consiliare, sia, in realtà, l'ostentazione e la dimostrazione a "chi comanda" di aver solo subìto questa situazione per l'iniziativa di un consigliere comunale che rompe le scatole e che, quindi, dovendo rispondere all'opinione pubblica, si siano limitati all'approvazione di un atto, che non è un "loro" documento, ma una mozione di un consigliere d'opposizione, "depurata", però, dal punto più forte e scabroso e quindi "snaturata" e, tutto sommato, accettabile anche da parte della Regione, perché lascia tutte le cose come stanno - osserva ancora l'esponente d'opposizione - Non avendo accettato di emendare e di togliere il punto sul trasferimento del punto nascite da Savona a Pietra, sostituendolo con l'emendamento "minestrina", sono stato accusato di essere "irresponsabile e sconsiderato". Mi chiedo: e perché? Perché non ho accettato di fare quello che volevano loro? Non ho accettato di pensarla come loro? De Vincenzi e seguaci hanno davvero una visione "sovietica" della democrazia, per cui se non la pensi o fai come vogliono loro, sei un un irresponsabile e uno sconsiderato. Ma, forse, per loro, sono stato "irresponsabile e sconsiderato" perché non ho accettato di "togliere loro le castagne dal fuoco", per cui loro avrebbero, forse, voluto che si approvasse un documento di tante parole che non dicesse niente, ma per di più approvato all'unanimità facendo vedere a tutti un'unanimità sostanzialmente sul nulla>>.

<<Mi hanno anche considerato un "arrogante", sempre per non essermi piegato alla loro volontà che accettassi il loro emendamento. Su questo, dell'arroganza, Sindaco De Vincenzi e compagni straparlano, perché l'arroganza è quell'atteggiamento che si esercita stando su una posizione di forza e imponendosi sui più deboli. Quindi non sanno quello che dicono. Io ero da solo contro nove consiglieri di maggioranza (8 più il Sindaco), come potevo esercitare un'azione di arroganza? Solo perché non facevo quello che volevano? Tant'è vero che i nove hanno fatto quello che hanno voluto ed hanno approvato, io volente o nolente, il loro emendamento che "snaturava" il contenuto della mozione sul punto nascite. Questa è effettiva arroganza>>.

<<"I bambini possono nascere tranquillamente nelle tante strutture liguri esistenti". Questa è la frase più significativa del contenuto del comunicato ufficiale del Sindaco De Vincenzi e della sua maggioranza all'indomani del consiglio comunale. Colpiscono le parole: "nascere tranquillamente" e "tante strutture liguri esistenti". C'è da chiedersi se le abbiano scritte in un momento di lucidità e sobrietà o dopo abbondanti libagioni. Di certo potrebbero aver avuto piacere a leggerle, se le hanno lette, il Presidente Toti ed il Sindaco PD di Savona>> conclude infine il consigliere di minoranza.