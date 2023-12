Finale, nuovo asfalto in piazza della stazione ferroviaria: per due giorni modifiche alla viabilità

Proseguiranno nella settimana entrante gli interventi di asfaltatura programmati dall'Amministrazione finalese sul territorio comunale prima del Natale.

Da domani, lunedì 18 dicembre, e per circa quarantott'ore il cantiere attivo, dopo quello di via Santuario dei giorni scorsi, sarà in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione.

La due giorni di lavoro porterà alla chiusura della viabilità su via Brunenghi in direzione Finalmarina dall'incrocio con via Dante, dove sarà comunque garantito l'accesso ai residenti, con la conseguente deviazione del traffico veicolare su via XXV Aprile che al momento rimarrà a doppio senso, per tornare al senso unico al termine di queste lavorazioni.

Regolare invece il transito in direzione Finalborgo, con nessuna chiusura o deviazione.