Ceriale, contrasto allo spaccio di droga: il Comando di Polizia Locale premiato al Convegno Nazionale SULPL

Dopo un riconoscimento analogo per alcune operazioni antidroga ricevuto nel 2018, durante il Convegno Nazionale della Polizia Locale Italiana tenutosi a Riccione gli scorsi 14, 15 e 16 dicembre, alla presenza di Autorità Nazionali, è arrivato un nuovo attestato per l'attività svolta dal personale del comando cerialese

In particolare, il riconoscimento è relativo al risultato ottenuto con il sequestro di oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti e il conseguente arresto di un cittadino straniero effettuato nella scorsa primavera dagli agenti ingauni.

Oltre a tale operazione, il Comando di Ceriale è sempre stato in prima linea contro lo spaccio di droghe, che spesso coinvolge minori e soggetti fragili.

Durante tutto l'anno, la presenza continua sul territorio in uniforme e in abiti borghesi ha permesso il sequestro di una numerosa quantità di sostanze, il deferimento all'Autorità Giudiziaria di molti soggetti e le segnalazioni alla Prefettura nei confronti degli acquirenti delle sostanze stesse.

Oltre a ciò, il notevole impegno assunto nell'ambito dell'operazione "Spiagge Sicure 2023", il quale ha garantito un'estate sicura sia sulle spiagge che sul territorio in genere. Da ricordare come il Comando di Ceriale sia uno dei pochi in Italia a essere stato beneficiario dal Ministero dell'Interno dell'operazione per due volte in pochi anni.

In particolare, durante la cerimonia sono stati insigniti della "Menzione d'onore" il comandante Ivan Suardi, il commissario capo Massimo Sanguineti, l'assistente Fabio Lucia, l'agente scelto Maurizio Striuli e gli agenti Walter Delfino e Davide Faccio "per aver svolto con grande professionalità, articolate e complesse indagini di polizia giudiziaria, al fine di contrastare il fenomeno" del traffico di droghe.