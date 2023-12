Peculato, condannato a 1 anno e 9 mesi il direttore generale di Sca Massimo Parodi

1 anno, 9 mesi e dieci giorni con la concessione delle attenuanti generiche e specifiche e la sospensione condizionale della pena.

Questa la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Collegio del Tribunale di Savona dal giudice Laura Russo con a latere i giudici Roberto Amerio e Matteo Pistone, nei confronti di Massimo Parodi, ex presidente del consiglio comunale alassino e direttore generale della società partecipata Servizi Comunali Associati (SCA) che era stato rinviato a giudizio per peculato e dolo.

A seguito di indagini, a Parodi era stato contestato un utilizzo indebito e ripetuto, in circa 34 occasioni, per fini non leciti, di un’autovettura, una Fiat Panda, di servizio tecnico/operativo dell'azienda.

Il provvedimento era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, pm Massimiliano Bolla, dopo gli accertamenti effettuati in servizi di osservazione e controllo e nell'acquisizione di documenti, svolte dal Nucleo Operativo dei carabinieri della Compagnia di Alassio.

Prima della requisitoria del Pm (che aveva chiesto 4 anni) e le conclusioni degli avvocati difensori Franco Vazio e Giovanni Maglione (che avevano richiesto l'assoluzione perchè il fatto non sussiste e non costituisce reato), era stato ascoltato il sindaco di Alassio Marco Melgrati (nella scorsa udienza invece il vicesindaco e assessore Angelo Galtieri).

Parodi inoltre è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e dovrà corrispondere una somma di 117 euro a favore di Sca.

"Le sentenze non si commentano ma si impugnano se si ritengono ingiuste e noi la riteniamo ingiusta, perchè secondo noi Parodi doveva essere assolto - ha dichiarato l'avvocato difensore Franco Vazio - Faremo ricorso in Corte d'Appello e ci aspettiamo che la sentenza possa essere riformata completamente. Attendiamo comunque le motivazioni per capire nei particolari le ragioni che hanno portato ad una condanna seppur con una pena mite e sospesa e con il riconoscimento di tutte le attenuanti possibili".