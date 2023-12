"Cairo in Comune" non partecipa al Consiglio comunale: "Modo di procedere poco rispettoso delle esigenze dei cittadini"

"Anche questa mattina abbiamo deciso di non partecipare al Consiglio comunale convocato per un solo punto all'ordine del giorno".

Ad affermarlo è il gruppo di opposizione Cairo in Comune che prosegue: "Avevamo chiesto di invitare i medici di famiglia e responsabili dell'ospedale di Cairo (dott. Luca Corti e dott. ssa Monica Cirone che ci hanno già comunicato la loro disponibilità) per un confronto sulla possibilità di utilizzare i poliambulatori dell'ospedale stesso almeno per i pazienti fragili o in difficoltà a raggiungere la sede periferica di Corso Brigate Partigiane. Purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta".