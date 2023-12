Albenga, l’hair stylist Simo: “Tanti i giovani stranieri che lavorano con serietà, sono d’esempio”

“La cosa importante per me è poter dimostrare che molti di noi stranieri ci siamo integrati in modo sereno e costruttivo. È un cambio di mentalità graduale, ma c’è, è tangibile. Siamo in tanti a darci da fare, lavoriamo onestamente e cresciamo con la comunità locale. Siamo parte di questa comunità”. Simo Banani, parrucchiere di origini marocchine approdato ad Albenga da oltre un anno, lo afferma con orgoglio e ci tiene a rimarcarlo.

“Non era scontato che accadesse - prosegue -, ma godere della fiducia di molte persone mi gratifica molto. La cosa che mi rende più felice? Essere preso come un esempio per i giovani che vogliono affermarsi nel lavoro e nella vita, che scelgono una strada magari in salita, ma che con rigore e forza di volontà ce la fanno”.

Poco più che trentenne, Simo crede “nei giovani con la mentalità aperta, che si impegnano e che puntano sul proprio talento, con voglia e speranza”. Ne è l’esempio, infatti, visto che la sua intensa storia si è sviluppata in scenari e nazioni differenti. Una storia a tratti non facile, ma ricca di soddisfazioni. Dal Marocco a Zurigo, in Svizzera, quando aveva 8 anni. Studia e prende il diploma, oltre a frequentare la scuola per parrucchieri ma, per inseguire il suo sogno, vola a Parigi dove viene selezionato per lo staff di Dior Beauty. “Una grandissima soddisfazione per me e per la mia famiglia”, racconta. Ma non si sentiva completo, quindi si iscrive all’Università e si laurea in Marketing ed Economia a Parigi. Poi incontra l’amore, che si materializza in una giovane donna italiana e per lei decide di trasferirsi in Liguria. Ma qui trova una situazione poco fertile per far germogliare i sogni professionali che aveva in serbo per il suo futuro. ”È stata dura, mi sono adattato a fare lavori che non avevo mai fatto e ne sono fiero – racconta -. Non ho mai dovuto chiedere nulla. Non mi sono né adagiato né scoraggiato. Quando ero libero, andavo nei saloni per lasciare il curriculum, finché arrivata la mia occasione”. Ne è passato di tempo, da quel momento.

Oggi, Simo è nello staff di hair stylist nelle fashion week più importanti in Europa, ha un suo salone affermato per uomo e donna ad Albenga, frequentato da persone di ogni fascia di età, diventato al pari di un punto di ritrovo per i giovani che gli vogliono bene e lo stimano. “Devo tanto a chi ha creduto in me, a Martina Gonzaga del mio staff, a tutte le persone che mi fanno sentire apprezzato come professionista e come persona. Il mio impegno è volto a dimostrare che sono in tanti come me, penso sia corretto parlarne”, conclude Simo.