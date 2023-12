Loano: ripulite le aree esterne di Villa Maria, bene parzialmente confiscato alla mafia

Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 dicembre, personale di Sat e della polizia locale di Loano hanno ripulito le aree esterne di Villa Maria, immobile parzialmente confiscato alla mafia. Presente anche Monica Caccia, consigliere comunale con incaricato dell'acquisizione dei beni confiscati.



“Il Comune di Loano è intenzionato a richiedere l’incameramento del bene per il suo utilizzo a fini sociali – ricordano il sindaco Luca Lettieri e il consigliere Monica Caccia – La sua vicinanza all'Istituto Falcone assumerebbe un significato ancora più importante per la nostra comunità e per i giovani”.

All'interno della stessa Villa Maria sono in corso gli abbattimenti di parti abusive.