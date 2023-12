Sarebbe strano se chiunque leggesse questo articolo non fosse mai andato una volta da un dermatologo che tutti sappiamo essere una figura molto importante nell'ambito della medicina e soprattutto sappiamo benissimo che lo stesso ci può dare un aiuto in tante circostanze diverse e non è un caso che molte persone ne abbiano uno di fiducia.

I motivi per i quali appunto possiamo andare sono tanti, ma fatto sta che stiamo parlando di un medico o di una dottoressa specializzata nella cura della pelle, pelle che comunque rappresenta il nostro organo più esteso e questa è una cosa di cui spesso e volentieri ci dimentichiamo.

Diciamo così perché molte persone magari in buona fede, semplicemente perché non conoscono l’argomento sottovalutavano le problematiche che possono riguardare la pelle, ma anche i capelli e le unghie e quindi quelle questioni di cui si occupa un dermatologo o un dermatologo.

Spesso e volentieri uno specialista in questo settore nostro malgrado lo conosciamo durante gli anni dell'adolescenza visto che ci siano molti ragazzi e molte ragazze che hanno problemi di acne ed è un qualcosa che mette in difficoltà anche dal punto di vista dell’autostima come vedremo meglio.

Questo anche perché pure dopo gli anni dell'adolescenza magari spesso rimangono delle tracce di quelle lacrime e certo non possiamo pensare che ce la caviamo andando in farmacia e prendendo qualche crema e da questo punto di vista avere un dermatologo di fiducia e di riferimento ci aiuterà da tanti punti di vista.

E non è per niente un caso che molte famiglie ne abbiano ormai di fiducia da molti anni che oltre ad aiutare i genitori e poi aiuterà anche i figli e prima abbiamo fatto l'esempio dell'acne per capirci.

In ogni caso sono tanti i motivi che potrebbero spingerci ad andare e sempre sarà importante una prima visita specialistica dallo stesso, in modo che possa valutare la nostra storia clinica nel dettaglio e darci delle dritte che riguardano dei trattamenti laser o il peeling chimico per fare degli esempi.

Contattare un dermatologo in certi casi è fondamentale

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte in certi casi contattare un dermatologo è fondamentale e quindi non si tratta di una classica visita di prevenzione, che comunque è sempre importante, ma potremmo prendere come altro esempio oltre all'acne di cui abbiamo già parlato anche le persone che hanno problemi con un eczema.

Si parla di persone che hanno la pelle rossa e gonfia e questo eczema può avere varie origini che devono essere indagate dallo specialista in questione che poi prescriverà i vari farmaci, o anche le varie creme per risolvere il tutto in maniera molto rapida.

Per quanto riguarda il prezzo per una sua visita o per un suo intervento dipende dalle tariffe che ha il singolo specialista ed è chiaro che, se siamo dei pazienti abituali da molti anni, proverà sempre a darci una mano anche da quel punto di vista con qualche sconto o addirittura come una visita di controllo gratuita.