Regali originali per Natale: qualche consiglio fuori dal coro

Ogni anno ci sono alcuni tra i regali che desideriamo fare a Natale che ci propongono maggiori difficoltà. Perché tutti abbiamo un amico che non ha bisogno di nulla, parenti sempre a dieta o super appassionati di oggetti che neppure sappiamo dove si possano acquistare. In tutti questi casi ci troviamo costretti a regalare ogni anno la classica sciarpa, un romanzo appena uscito o il classico soprammobile. Potremmo invece rivolgerci verso articoli non sempre considerati adatti per essere regalati, ma che risultano particolarmente utili, interessanti o evocativi.

Accessori per lo sport

Le festività di fine anno solo quelle che più di tutte costringono a mangiare troppo. Tra cene e pranzi con i parenti, aperitivi di auguri anche in ufficio e dolci tipici non sempre si riesce a uscire indenni e il classico chiletto di troppo lo accumulano tutti. Perché allora non regalare qualche accessorio per l’allenamento, come ad esempio dei manubri, un tappetino per fare esercizi a terra o elastici per rendere più “duri” gli esercizi a corpo libero. Su Fisiostore troviamo tutto questo e molto di più, dai tappetini per lo yoga all’abbigliamento da palestra. Alcune palestre presenti in Italia offrono abbinamenti a prezzi ridotti per la fine dell’anno, sono ottime idee come regali per i parenti appassionati di sport.

Pensiamo all’estate

Proprio durante l’inverno c’è chi sta già pensando alla bella stagione. Chi ama vivere all’aria aperta sta sicuramente organizzando già adesso le prossime vacanze e certamente apprezzerà un dono che sia adatto a rendere la prossima avventura estiva più divertente. Cosa regalare sta poi al singolo, perché ognuno ha parenti, amici o colleghi che amano fare lunghe gite in bicicletta, andare al mare, camminare in montagna o andare in campeggio. Che si scelga tra le tende da capeggio o tra i tanti modelli di borse per bicicletta tutto dipende dalla persona che riceverà il dono. La scelta è comunque molto vasta e comprende oggetti da pochi euro così come accessori decisamente molto costosi. L’importante è scegliere qualcosa che sia realmente utile e che chi riceve il dono possa utilizzare per la sua più grande passione, che sia il kayak o il bird watching poco importa.

Regalare un’esperienza

Nel periodo della pandemia alcune tipologie di regalo erano praticamente state abbandonate. Stiamo parlando delle box che contengono un’esperienza, da scegliere tra le tante proposte in un piccolo libretto contenuto nel pacchetto regalo. Oggi questo tipo di proposta sta tornando di gran moda, anche perché sono tante le persone che amano dedicarsi periodicamente ad attività nuove. Le box che offrono esperienze comprendono viaggi nei borghi più belli d’Italia, soggiorni in edifici infestati dai fantasmi, corsi di cucina con gli chef più noti, o anche fine settimana nelle capitali europee.

La scelta è veramente molto vasta e permette a chi riceve il dono di selezionare l’esperienza che preferisce, da effettuare entro un arco di tempo che è solitamente di vari mesi. Se si ha la certezza che l’amico o il parente apprezzi in modo particolare una particolare località o uno specifico evento si può anche decidere di donargli un biglietto per l’opera o per un viaggio aereo verso una precisa destinazione. In questo caso però il rischio che chi riceve il dono non possa poi sfruttarlo è reale.