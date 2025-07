Savona e i cantieri sospesi, da via Stalingrado all’argine del Letimbro in attesa della ripartenza dei lavori

Fermi da settimane e non c’entra il caldo di questi ultimi giorni. Via Stalingrado, l’allargamento dell’argine del Letimbro dal ponte di via Luigi Corsi, la passerella Levi Montalcini e una parte del nuovo tratto di corso Italia pedonalizzato, dove sono stati trovati dei reperti storici. Mentre i tecnici stanno cercando di riattivare la fontana di piazza Diaz, nello spazio destinato a essere dedicato alla cantante lirica Renata Scotto.

Spina nel fianco del Comune sono i cantieri bloccati in città, per motivi diversi. Per la passerella alle Fornaci, che doveva essere completata lo scorso aprile, la situazione della struttura, durante i lavori, si è rivelata più critica del previsto, richiedendo un nuovo studio.

Per corso Italia, invece, sono stati trovati dei reperti ed è intervenuta la Soprintendenza. Palazzo Sisto ha fatto una richiesta urgente per poter demolire gli antichi resti di un muro, mentre nella parte già liberata i lavori proseguiranno.

È legato al ritrovamento di antiche mura anche lo stop del cantiere per l’allargamento dell’argine del Letimbro, all’altezza del ponte di Santa Rita. Palazzo Sisto ha inviato una comunicazione alla Soprintendenza ed è in attesa di sapere come procedere. Una questione non nuova per questo tipo di intervento: anni fa la parte di lavori che riguardava l’argine sull’altro lato del ponte, verso il mare, era stata interrotta perché erano stati ritrovati i resti dell’antico ponte delle Casse.

Altro problema in via Stalingrado, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza del rio Molinero. "Per via Stalingrado il problema riguarda i sottoservizi che si intrecciano nel sottosuolo e in particolare la fibra – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – e ci saranno degli spostamenti da fare. Lunedì scorso abbiamo fatto un incontro con le società della fibra ottica, ne seguirà un altro, ma è stata trovata una soluzione su come intervenire. I sottoservizi sono un aspetto molto complesso in questi lavori e le fibre vengono di frequente posate a poca profondità".