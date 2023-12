Albenga non aumenta le tasse e investe in progetti e servizi: "Dimostrazione di come i sogni possano diventare realtà"

Per il quinto anno consecutivo Albenga riesce ad approvare il bilancio di previsione (da 59.792.960,29 euro) entro fine anno e lo fa mantenendo invariate (dal 2019) le tariffe delle imposte comunali mantenendo o anzi, dove possibile, migliorare i servizi.

"Siamo riusciti ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre senza aumentare le tariffe delle imposte, preciso obiettivo che ci eravamo prefissati e che siamo riusciti a traguardare", spiega l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi.

"Certo non è stato facile riuscirci sia per il complesso momento storico che stiamo vivendo (pensiamo alle guerre in corso e alla crisi economica globale) sia per le minori entrate che abbiamo dovuto prevedere (riduzione dei ruoli coattivi Imu-Tari, riduzione dell’Imu ordinaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha imposto l'esenzione Imu prima casa alle diverse abitazioni in cui risiedono i coniugi non legalmente separati, riduzione delle entrate da sanzioni al Codice della Strada, riduzione del Canone Unico Patrimoniale a causa del venir meno degli introiti per i ponteggi relativi ai lavori edili del 'superbonus 110%', riduzione del canone per il diritto di superficie dell'area su cui è sito l'ospedale di Albenga per 275mila euro (il 2023 è stato l'ultimo anno dei 20 previsti dal contratto sottoscritto nel 2004 e di recente revisionato, ora la proprietà passa all'Asl 2); riduzione di trasferimenti dello a causa del venir meno di risorse dovute al periodo Covid)".

Tanti inoltre gli investimenti previsti per il 2024. La città continua a crescere e a migliorare grazie al ricco programma di opere pubbliche che l’amministrazione ha stabilito.

"Oltre al piano delle opere pubbliche che intendiamo realizzare, mi preme ricordare gli interventi realizzati e in corso di completamento, in particolare la pista ciclabile (770mila euro), l’asilo nido di via Torino (fondi Pnrr 1milione e 430mila euro), adeguamento prevenzione incendi stadio Riva per 300mila euro, casa di posta (420mila euro), piscina comunale (110mila euro), rifacimento di diversi piani viari (i prossimi interventi, ce ne saranno alti a calendario, ammontano ad oltre 210 mila euro)", prosegue la Pelosi.

"Un bilancio ispirato alla prudenza e alla serietà ma anche alla crescita economica della città, agli investimenti, alla tutela delle famiglie, delle fasce più deboli, alla promozione del turismo, degli eventi, della crescita commerciale di una cittadina che grazie alla lungimiranza della precedente amministrazione, dell’amm.ne Cangiano e di quella attuale, si sta trasformando in una città dalle mille potenzialità e dai mille sviluppi in ogni tessuto, con una visione più larga e lontana di ciò che potrà diventare e potrà rappresentare per i nostri figli e il loro futuro", conclude l’assessore al bilancio.

Sulla manovra non sono mancate le proteste da parte dell'opposizione, ai quali ha risposto il consigliere Giorgio Cangiano sottolineando quella che è stata ritenuta una "contraddizione in termini" nelle parole della consigliere Porro, la quale ha definito il bilancio sia elettorale che tecnico.

"Per il quinto anno consecutivo siamo riusciti ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Questo è un obiettivo molto importante perché consente di operare senza soluzione di continuità con la gestione del corrente anno a beneficio dell’efficienza e del migliore utilizzo delle risorse economiche dell’ente - ha detto l'ex sindaco -. Consente inoltre di non incorrere in limitazioni o procedure complesse, come l’esercizio provvisorio, che potrebbe rallentare le attività ordinarie del Comune o le procedure di avvio degli investimenti previsti. Il tutto è stato raggiunto sempre senza aumentare le imposte, migliorando i servizi e aumentando gli investimenti".

"Grazie alla squadra coesa che siamo, all’impegno dell’assessore al bilancio Silvia Pelosi e agli uffici, stiamo ottenendo grandi risultati per Albenga e questi sono sotto gli occhi di tutti” ha concluso Cangiando.

Al quale ha fatto eco la consigliere Camilla Vio: "In questi anni in amministrazione, prima con Cangiano ed ora con Tomatis, ho sempre sentito dalla minoranza parlare di 'bilancio dei sogni'. Beh se davvero si possono definire sogni, in questi 10 anni ho imparato come 'i sogni' possono trasformarsi in realtà. Credo sia sotto gli occhi di tutti come Albenga sia cresciuta e migliorata. Gli impegni presi sono stati realizzati o si stanno realizzando e questo grazie all’impegno di tutti".