Fuochi d'artificio mal conservati in negozio: sanzione a un'attività finalese

Si avvicina la fine dell'anno e come di consueto in vista delle festività, in particolare della notte di San Silvestro, aumentano i controlli predisposti nell'ambito dell'utilizzo di petardi ed altri articoli simili.

Già prima di Natale il personale del Nucleo Tutela del Consumatore, composto da agenti appartenenti ai Comandi di Polizia Locale di Finale Ligure e Loano, nell'ambito di verifiche disposte dalla Questura di Savona sulla vendita di artifici pirotecnici, ha controllato una quindicina di punti vendita fra i due Comuni. In un caso, presso una rivendita di Finale, il personale di polizia ha rinvenuto un quantitativo di fuochi d'artificio in pessimo stato di conservazione, in parte bagnati e con fuoriuscita di materiale esplodente dagli involucri esterni. Al commerciante è stata quindi notificata la violazione per detenzione a fini di vendita di prodotti non sicuri, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 30.000 euro, nonchè il sequestro degli artifici mal conservati.

Il giorno di Santo Stefano gli uomini del Comando Finalese impegnati nel pattugliamento del Lungomare hanno invece posto fine ad una vendita improvvisata di capi di abbigliamento e accessori: alla vista delle pattuglie i venditori abusivi si sono dati alla fuga, gli agenti hanno così desistito dall'inseguimento per evitare rischi alle persone in quel momento presenti sull'area pedonale recuperando poi il materiale lasciato a terra o perso nel repentino allontamento. In esito all'intervento della Polizia Locale sono stati posti sotto sequestro per la successiva confisca numerosi accessori di pelletteria e capi di abbigliamento riproducenti i marchi di note griffe dell'alta moda e presumibilmente abilmente contraffatti.