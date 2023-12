Funivie, Orlando e Ghio (Pd): "Dalla Manovra risorse insufficienti per il rilancio"

"Nella legge di bilancio approvata al Senato e giunta alla Camera come praticamente inemendabile è stata introdotta una norma che riguarda le funivie savonesi. Essa conferisce adeguati poteri commissariali al presidente dell’Autorità di Sistema del Ponente ligure per sbloccare la situazione che si è venuta a determinare. Non altrettanto si può dire per le risorse destinate. Con meno di 250 mila euro si pretende di produrre il rilancio di un impianto che necessita di ingenti investimenti. È importante adesso che i poteri siano traferiti al più presto al commissario e siano individuate ulteriori risorse. È altresì urgente una convocazione delle rappresentanze dei lavoratori che faccia chiarezza sulle prospettive produttive ed occupazionali".

Lo scrivono in una nota i deputati Pd Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro, e Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera.