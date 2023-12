Albenga, nuovo polo scolastico all’ex caserma Turinetto: approvato il progetto definitivo

"Abbiamo incaricato la Politecna Europa, aggiudicatrice della gara per la progettazione, di portare a termine il progetto complessivo del Polo Scolastico, che prevede la realizzazione di un vero e proprio Campus con 2 palestre, un auditorium, 45 classi, laboratori, aree esterne con spazi per lo studio e le attività sportive in grado di accogliere ben 1500 studenti, così come delineato dalla proposta vincitrice del concorso di idee nell’ambito del progetto 'scuole innovative', bandito dal Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - spiega l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi -. Purtroppo, il considerevole aumento dei prezzi e il ritardo nelle procedure autorizzative statali ci hanno imposto di suddividere il progetto in lotti funzionali e indipendenti tra loro in modo da poter iniziare la realizzazione di una prima parte dell’opera da 10 milioni di euro, che potrà essere completata anche in fasi successive".