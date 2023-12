Anche Borgio Verezzi dice no ai botti di Capodanno: ordinanza firmata dal sindaco Dacquino

Il sindaco Renato Dacquino ha infatti firmato l'ordinanza che li vieta in occasione del Capodanno "ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali".