Turismo outdoor nel finalese, il candidato Guzzi: "Fenomeno da tutelare insieme per risultati ancor maggiori"

"Bisogna far capire che questo fenomeno, proprio perché studiato da molti, va tutelato e vanno fornite delle regole e delle strutture. Insieme, ragionando in ottica comprensoriale per crescere tutti e raggiungendo risultati, per tutti, ancor più importanti. Per questo l'invito è ben accettato".

E' il candidato sindaco Andrea Guzzi, dell'omonima lista, ad accogliere l'invito giunto nelle scorse ore dal primo cittadino di Calice Ligure, Alessandro Comi, ai quattro contendenti nella prossima tornata elettorale comunale di Finale Ligure per affrontare insieme il tema legato al turismo outdoor e alle sue implicazioni nell'intero comprensorio.

"Nel nostro programma lo diciamo chiaramente - afferma Guzzi - nel momento in cui si parla di regolamentazione con nuove norme e di una strutturazione di questo importantissimo flusso turistico che Finale vuole mantenere perché porta benessere a tutta la comunità, oltre a una struttura interna dentro ai confini comunali dobbiamo ragionarne in orbita di comprensorio".

Un esempio è quello dei protocolli d'intesa coi Comuni limitrofi: "Non ci limitiamo a Calice ma anche, come appunto citato dal sindaco Comi, a Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio, ossia tutto il nostro immediato entroterra, per stabilire insieme le 'regole del gioco' da estendersi anche agli enti sovracomunali".

"E' abbastanza evidente che Finale venga presa a modello non solo regionale ma anche nazionale ed internazionale. Siamo costantemente chiamati da destinazioni turistiche di gran livello, come al G20 dei Comuni turistici a Caorle" conclude il candidato sindaco.