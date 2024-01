Cade la recinzione dei cantieri di piazza Diaz e torna la polemica . Orsi: “va garantita la sicurezza come da contratto”

La struttura che delimita i cantieri di piazza Diaz, abbattuta probabilmente dalle raffiche di vento di oggi e risistemata dopo poco tempo, è l'occasione per il capogruppo di PensieroLibero.zero, per tornare a parlare dell'intervento di restyling della piazza, dopo l'accesso agli atti la scorsa estate, in seguito al quale aveva ricostruito la vicenda e i motivi dei ritardi dei lavori.

“Abbiamo segnalato in più occasioni che il cantiere in centro città è abbandonato da settimane – spiega Orsi - I lavori sembrano essere fermi, ma comunque c’è l’obbligo di vigilanza e di presidio da parte della dittà come previsto nel contratto, che, però, viene evidentemente disatteso. Vediamo come si comporterà l’amministrazione che ha consentito che tutto ciò accadesse finora en on si vedono operai la lavoro da un mese”.

L'assessore i Lavori pubblici Lionello Parodi aveva spiegato che i lavori si dovrebbero concludere entro febbraio.