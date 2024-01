Maltempo in Liguria, frane e smottamenti: un albero caduto a Stella in località Verne

La pioggia che ha interessato con maggiore insistenza il levante ligure nelle scorse ore, ha causato alcune frane e smottamenti

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diversi interventi tra il levante genovese, Rapallo e Chiavari e anche nel savonese a Stella e Albenga.

Nel territorio della città metropolitana di Genova, al momento risulta chiusa al transito via Domenica Carli a Serra Riccò per una frana registrato all’altezza del Civico 1, in direzione San Cipriano. Da e per Pontedecimo, quindi, è necessario transitare da via Paolo Gennaro, a Prelo. Chiusura anche per via Bartolomeo Parodi tra Ceranesi e Pontedecimo, a causa di una frana.

A Rapallo, chiusa la strada per San Quirico all’altezza del bivio tra via del Castellino e via dei Poggi per una frana. La frazione si raggiunge esclusivamente da Montepegli, come ha fatto sapere il sindaco della cittadina, Carlo Bagnasco che ha aggiunto: “Ringrazio le forze dell’ordine e l’assessore Filippo Lasinio per essere prontamente intervenuti per monitorare la situazione e mettere in sicurezza l’area”.

Frana anche in via Colombo, ad Avegno Soprano, dove la strada è chiusa all’altezza del civico 25. La frana, avvenuta nel passo comunale ‘salita Soprano’, ha interessato la sottostante via Colombo. Come fatto sapere dal comune, la strada è stata chiusa per sicurezza e il divieto riguarda sia i veicoli sia i pedoni e sarà assicurato solo ai mezzi di soccorso.

Non solo frane, diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti o per la rimozione degli stessi dalle strade.

Nella serata di ieri infatti i pompieri e la protezione civile sono intervenuti ad Albenga sulla Sp19 e a Stella per un albero di importanti dimensioni caduto in località Verne sulla Sp542.

Intanto, per la giornata di oggi le previsioni indicano un calo delle temperature con venti forti soprattutto sul settore centro-occidentale mentre il cielo tenderà a rischiararsi salvo poi vedere un nuovo aumento della nuvolosità da est verso ovest con nubi più compatte lungo i versanti padani.