Savona, a lezione con il piumino: 13 gradi alla scuola dell'infanzia di via Alessandria

Tredici gradi, per la precisione 13,4. Il termometro non mente e quella registrata è la temperatura della scuola dell'infanzia Sergio Sguerso di via Alessandria questa mattina all'orario di ingresso dei bambini a scuola, alle 8,08. Ieri, alla stessa ora le cose non erano molto diverse: 13 gradi al mattino e 13,8 alle 16, all'ora dell'uscita dei bambini dalla scuola.

La situazione è stata segnalata dal presidente del Consiglio d'istituto Nevio Rissone. “Negli altri plessi la situazione mi viene segnalata identica- spiega Rissone - ieri la maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni con il “piumino”.

Sarà il fatto che con le vacanze di Natale le scuole sono state chiuse per giorni e c'è più difficoltà a scaldare gli ambienti ma dopo due giorni di scuola i genitori ritengono giustamente inammissibile che i loro figli debbano stare a scuola con temperature così basse ed è stato chiesto di prendere provvedimenti e fare sì che i piccoli possano seguire le lezioni e fare le attività normalmente.

“Quando c'è la ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale e giorni d i chiusura delle scuole c'è maggiore difficoltà a scaldare gli ambienti – spiega la vice sindaco Elisa di Padova – La scuola ha segnalato il problema cosa al settore che si occupa degli impianti termici delle scuole che provvederà per incrementare le ore di accensione e anticiparle rispetto all'orario di ingresso a scuola, in modo che gli ambienti siano caldi”.