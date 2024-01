Confcommercio incontra le attività commerciali di Varazze: il 18 gennaio l’appuntamento

È stato convocato un incontro da Confcommercio, giovedì 18 gennaio alle 15 nella sala consigliare del Comune di Varazze, con le tipologie di attività commerciali presenti sul territorio comunale, nello specifico: gelaterie; focaccerie ed altri artigiani che utilizzano suolo pubblico; pubblici esercizi, quali bar, ristoranti, pub.

L’incontro è stato convocato dal delegato cittadino di Confcommercio Roberto Polverini in seguito alla richiesta da parte degli uffici del Comune di Varazze.

Questo l’ordine del giorno:

Rientro metrature suolo pubblico come da concessione, o nuove richieste in sanatoria ove possibile;

Rispetto materiali attrezzature dehors come da repertorio degli elementi regolamento suolo pubblico;

Interpretazione funzionari uffici regione Liguria per concessione suolo pubblico ad artigiani ed affini.

È intenzione del Comune creare una sinergia con le attività commerciali per un riordino complessivo della città in modo da presentarsi accoglienti durante le festività pasquali e per la nuova stagione estiva.