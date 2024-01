Ortovero, interventi di adeguamento sismico per il plesso scolastico. Al via anche l'innovativa didattica per ambienti di apprendimento

Il 2024 sarà un anno di grande rinnovamento per il plesso scolastico di Ortovero che vedrà premiato lo sforzo dell’Amministrazione Comunale, dell’Istituto comprensivo di Alassio di cui fa parte e di tutto il corpo docente, pronto ad affrontare nuove sfide per “attualizzare” la didattica per i ragazzi.

Corpo docente che, con l’aiuto della Preside Sabina Poggio, organizzerà da settembre per la Secondaria di primo grado, un innovativo modello didattico dove gli ambienti diventeranno parte integrante dell'apprendimento: “scompaiono le classi come le abbiamo sempre conosciute – dicono i docenti - le aule diventano laboratori costruiti ad hoc ed ambienti per apprendere anche grazie all’aggiunta di nuovi arredi e strumenti tecnologici, nuovi spazi confortevoli e caratterizzati. Saranno quindi gli alunni a spostarsi invece dei professori utilizzando questi brevi momenti per sfogare tensioni, vincere noia, distrarsi per trovare un focus maggiore nelle ore a venire, per socializzare in maniera più plurale e spontanea, sentendosi anche maggiormente responsabilizzati in quanto centro del progetto didattico, lasciando loro autonomia per agire ed essere”.