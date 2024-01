Ex Savam, il sindaco Briano replica: "La consigliera Scotti è malinformata, non c'è alcun bagno di sangue"

Prosegue il botta e risposta sulle questione ex Savam. Dopo l'attacco della consigliera comunale indipendente Rita Scotti, a margine dell'ultimo Consiglio comunale, ecco arrivare la replica del sindaco di Altare Roberto Briano.

"La consigliera Scotti è poco preparata. Forse dovrebbe informarsi meglio, ascoltando gli uffici comunali anziché affidarsi a voci esterne. Il debito fuori bilancio sarà coperto dall'avanzo di amministrazione presunto del 2023, una pratica utilizzata da tutti i comuni. Non c'è alcun bagno di sangue, poiché ci rivarremo su tutto, lavori e debiti di Città del Vetro. Durante il Consiglio comunale abbiamo spiegato tutto", commenta il primo cittadino Briano.

La controversia è emersa riguardo alla cifra di circa 200mila euro preventivata per la messa in sicurezza dell'area, un importo che, tuttavia, non sarà sufficiente. La consigliera ha criticato il sindaco per non aver reso noto la somma mancante.

"Il curatore fallimentare sta lavorando. Tra qualche settimane la situazione potrebbe anche cambiare con l'avvento di un'acquirente. Noi stiamo operando in modo onesto e per il bene del paese. Se non conosciamo una cosa, evitiamo azzardi che potrebbero poi essere cavalcati politicamente sui social, come già avvenuto in passato in più occasioni", prosegue Briano.

"Non è vero che abbiamo steso tappeti rossi. Con la Soprintendenza è essenziale collaborare. Grazie a questo atteggiamento, siamo riusciti a ottenere la demolizione del forno Oscar, inizialmente non prevista".

"A breve ci sarà un incontro in Regione per parlare dell'area e del suo futuro. Tengo a precisare che non si tratta del confronto promosso dalla consigliera Scotti, del quale non abbiamo più saputo nulla. Siamo stati noi a richiedere questo appuntamento. La collaborazione con gli enti è attiva e valida. Stiamo seguendo le giuste vie per il bene della comunità".

"Come amministrazione, accettiamo tutte le critiche e ci mettiamo a disposizione dei cittadini. Tuttavia, non tolleriamo di essere presi in giro se qualcuno sta cercando di fare politica in vista delle prossime elezioni comunali del 2027", conclude Briano.