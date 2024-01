Movida, Lambertini (sindaco Cairo) richiama tutti all’ordine: "Ci sono le regole e vanno rispettate"

"I pubblici esercizi, inclusi quelli commerciali e artigianali, insieme a tutte le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, dovranno interrompere la propria attività entro le 2 e non potranno riaprire prima delle 5". In linea con le precedenti ordinanze, il comune di Cairo Montenotte ha confermato queste restrizioni per preservare la pubblica tranquillità, adottando una posizione decisa sulla mala movida notturna.

"Vogliamo il rispetto delle regole - commenta il sindaco Paolo Lambertini - Chiunque intenda organizzare eventi musicali dovrà richiedere le autorizzazioni necessarie almeno 15 giorni prima dell'evento. Questo ci permetterà di coinvolgere l'Arpal, pagando le relative spese, per effettuare i rilievi sui decibel. Non saranno più accettati ampliamenti serali per i dehor, e ristruttureremo la turnazione della polizia locale per garantire la presenza di agenti in servizio fino a mezzanotte nei giorni di venerdì e sabato. Cercheremo anche la cooperazione dei carabinieri e della Guardia di Finanza".

"Se questa regolamentazione non sarà sufficiente, stringeremo ulteriormente la corda, magari valutando ulteriori limitazioni sulla musica", prosegue il primo cittadino.

L'obiettivo è chiaro: tutelarsi da esposti e lamentele ed eventuali contestazioni con ricadute risarcitorie, garantendo allo stesso tempo il diritto al riposo per tutti i cittadini. "Nell'incontro di giovedì con Fipe Confcommercio esporremo la nostra linea", conclude Lambertini.