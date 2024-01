Una donna che si prepara per il suo matrimonio potrebbe valutare seriamente il trucco da sposa anni 50 che risulta essere il più amato dalle donne che sono appassionate di glamour, visto che si parla di un periodo storico dove i costumi si erano molto evoluti, anche per quanto riguarda questo aspetto.

Gli anni 50 infatti sono stati caratterizzati da un boom economico, all'interno del quale molte Industrie riprendono a produrre, compresa quella cosmetica, che aveva come scopo quello di alimentare un discorso di leggerezza.

Quindi tutto questo si è riversato anche nel discorso del trucco: anzi secondo gli esperti in quel periodo andava di moda l'incarnato pallido, anche se comunque c'era una base naturale dietro.

Ma un ruolo decisivo ce l'avevano le colorazioni del fondotinta e le varie formulazioni.

In quel decennio inoltre la forma più armonica del viso era considerata quella ovale: ed ecco perché per garantire un effetto vicino a questo modello si faceva ricorso al cosiddetto conto ring, cioè quel gioco di luce e ombre, eseguite per mezzo del rush, e con il quale si otteneva il fondotinta,

Per quanto riguarda il trucco occhi negli anni 50 era abbastanza semplice perché in quel periodo si stendeva un velo sottile ombretto, e poi si completava con l’eyeliner che conferiva allo sguardo un'intensità particolare.

Parliamo di un dettaglio decisivo per quanto riguarda il backup occhi di quel decennio che era quindi inconfondibile. Per quanto riguarda gli ombretti, le tonalità più utilizzate erano quelle pastello, verde, azzurro, blu viola e giallo, ma anche argento e oro, anche se dominava soprattutto il rosa.

Sempre per quanto riguarda il trucco delle spose relativamente alle labbra diciamo che queste ultime avevano molta più importanza rispetto ai decenni precedenti, visto che a loro si attribuiva in quel momento una forma voluttuosa che era accentuata da un colore che era famoso in quel momento e cioè il russian red come dimostrano le labbra di Marilyn Monroe.

Perché questo tipo di trucco è molto amato dalle spose

Diciamo quindi che il trucco anni 50 è molto amato dalle spose, anche se comunque viene utilizzato spesso per la vita di tutti i giorni, e quindi non solo per eventi particolari, perché comunque parliamo di un backup che sa essere elegante, e allo stesso tempo molto impattante.

Dal punto di vista pratico di solito ci si concentra sulla base, visto che ci si occupa del fondotinta che a volte viene applicato anche con un velo di cipria sopra. In quegli anni inoltre si inizia a giocare con i volumi sfruttando anche il fondotinta dei colori più scuri, e facendo attenzione alle sfumature che vengono fatte, usando poco prodotto, in modo da evitare la presenza di macchie sul viso.

Ovviamente le cose che abbiamo detto finora sono molto generiche, perché poi il tutto va contestualizzato in base allo stile della donna in questione, nel senso che ognuna di esse è diversa, ma soprattutto quando si sposa ha bisogno di trovare un trucco che sia adatto sia al suo stile, e anche al suo abito.