Carcare, l'ufficio postale chiude un mese per lavori. Il sindaco Mirri furioso: "Non siamo stati interpellati, un cartello non basta"

A partire dal prossimo 22 gennaio fino al 21 febbraio, l'Ufficio Postale di Carcare rimarrà chiuso per consentire l'esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, la Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. Tuttavia, la decisione ha suscitato malcontento nella comunità, e in particolare nel sindaco Rodolfo Mirri.

"È impensabile che un'amministrazione venga a conoscenza di una chiusura pochi giorni prima, senza venire interpellata - tuona il primo cittadino - È una cosa grave. Se ci avessero contattato, avremmo suggerito di evitare la chiusura a cavallo delle pensioni e di spostare il tutto magari il 3-4 febbraio".

"Ci sentiamo offesi per la metodologia adottata. Non basta un cartello e via. Poi i cittadini vengono a lamentarsi in comune. Stamattina il direttore di filiale mi ha detto che avrebbe fatto in modo che mi chiamassero dalla direzione provinciale. Sto ancora aspettando", conclude Mirri.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini sono invitati a rivolgersi all'ufficio postale limitrofo di Altare, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45, e dotato di ATM fruibile H24. Sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di Carcare.

Gli abitanti carcaresi potranno usufruire anche degli uffici postali vicini, tra cui San Giuseppe di Cairo, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, Ferrania, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45, e Cairo Montenotte, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24.