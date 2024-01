La savonese Gabriella Branca confermata presidente dell'Assemblea nazionale di Sinistra italiana

Questa mattina, 20 gennaio, i componenti dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, a conclusione del recente Congresso, hanno eletto i propri organismi dirigenti.

Al Congresso Nazionale, dal titolo "La vita che verrà", Sinistra Italiana, il partito di opposizione al Governo Meloni che sta salendo nei sondaggi (4,2%), ha posto l'accento su alcuni obiettivi fondamentali, come quello della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale, della tutela dei diritti, della lotta al cambiamento climatico, delle garanzie per un lavoro equamente distribuito e retribuito, della lotta alle diseguaglianze.

Questa mattina Maria Gabriella Branca, avvocato, Assessore al Comune di Savona, è stata riconfermata Presidente dell'Assemblea Nazionale. Un incarico prestigioso che nello scorso mandato la Branca ha svolto, anche nei momenti più delicati, con competenza e imparzialità.

Carla Nattero, la coordinatrice regionale uscente, è stata rieletta nella Direzione Nazionale.

"Sinistra Italiana Liguria esprime la propria soddisfazione per la elezione di due donne liguri negli organismi dirigenti nazionali – scrive Sinistra Italiana Liguria in una nota - . E' un riconoscimento del loro lavoro che è anche quello di tutti noi. SI Liguria sottolinea inoltre l'importanza del ruolo assunto da Maria Gabriella Branca e Carla Nattero in funzione della crescita del partito nella nostra regione e in previsione dei prossimi importanti appuntamenti delle elezioni europee e regionali".