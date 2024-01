Urbe, 11 assenze ingiustificate in consiglio comunale, avviato iter della decadenza per Sara Dimani

Decadenza del consigliere comunale Sara Dimani per assenze ingiustificate. Questo il quarto punto del prossimo consiglio comunale di Urbe con il sindaco Fabrizio Antoci che in accordo con il segretario comunale ha avviato l'iter per la decadenza della consigliere di minoranza della lista "Diamo un futuro ad Urbe" che non avrebbe giustificato la sua mancata presenza in 11 consigli comunali consecutivi, da luglio 2022.

"Avevamo già mandato la comunicazione 15 giorni fa con la possibilità alla consigliere di fornirci le giustificazioni successive alle assenze - spiega il primo cittadino - Non mi risulta ci siano state giustificazioni scritte da parte sua e quindi lo statuto e il Tuel prevede che la cosa venga portata in consiglio".

"Se sarà presente meglio ancora, ci darà le sue giustificazioni del motivo che non ha onorato la sua carica elettiva, mancando di rispetto ai suoi elettori - continua Antoci - Questo non è chiaramente un intento persecutore ma non è corretto che ci sia un periodo di assenza cosi prolungato da parte di un consigliere che occupa un posto in consiglio comunale e che può essere occupato da chi fa parte della sua lista. Vedremo comunque come andrà la votazione".