Cairo: addio a Ernesto Bormida, era stato coinvolto nell'esplosione della sua villetta

Lutto a Cairo Montenotte per la scomparsa di Ernesto Bormida, noto come Carlo. Aveva 93 anni. Lo scorso novembre, era stato coinvolto nell'esplosione, presumibilmente causata da una perdita di gas, della sua villetta in strada Santa Maria.

Il violento scoppio, udito chiaramente nel centro abitato valbormidese, aveva completamente devastato la sua abitazione. Bormida era stato portato con l'elisoccorso al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova.

Attualmente si trovava presso la RSA/RP La Riviera di Savona, dove è venuto a mancare venerdì scorso. Questa mattina, alle ore 11, si è tenuta la benedizione al cimitero di Cairo Montenotte.