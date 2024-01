Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio odierno per il ponteggio di una casa in bilico a Toirano, nella strada che porta a Balestrino.

Il ponteggio edile è montato in un cantiere in via San Francesco d’Assisi 5, per alcuni lavori in corso. Gli operai impegnati nel sito, lavorando si sono accorti del problema e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sono sul posto due squadre di Vigili del fuoco, da Finale e i volontari di Toirano.