Savona, sfondano la vetrina con un'auto e rubano piumini e zaini: furto da Sportart in via Trilussa

Viene sfondata la vetrina di Sportart in via Trilussa con un'auto e poi i ladri hanno fatto razzia all'interno.

"Hanno spinto il vetro con la macchina, con il paraurti e sono entrati, in una mezz'ora hanno fatto tutto. In 45 anni è la prima volta che succede. Non hanno fatto danni dentro, hanno preso 4 spiccioli e basta. Hanno portato via però giacche e zaini, ora quantificheremo il danno" ha detto il titolare Paolo Prefumo.