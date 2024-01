Varazze, gli alunni della scuola primaria "G. Massone" in diretta radio dal Gaslini

Nell’ambito del programma radiofonico A tutto gas, in diretta ogni mercoledì dalle 14 alle 16 su Radio Fra Le Note, la radio genovese che ha compiuto dieci anni, capitanata da Don Roberto Fiscer, partecipano mensilmente gli alunni delle classi 3 C e 3 D della scuola primaria G. Massone di Varazze, con un loro contributo vocale.

La trasmissione va in onda dall’Ospedale Giannina Gaslini di Genova, è condotta da Don Roberto Fiscer, il prete dj molto seguito sui social, il più amato su Tik Tok con milioni di follower, autore del libro Vita Spiricolata, che è una sorta di sua autobiografia. L’iniziativa nasce da una più che decennale amicizia tra Don Roberto e Stefano Pastorino, insegnante delle suddette classi, voce di Radio Fra le Note da diversi anni, nel programma Il Segnalibro. Per ogni intervento, i bambini preparano un messaggio da lanciare a tutti gli ascoltatori, soprattutto ai pazienti del Gaslini che seguono la puntata dalle loro camere, oppure direttamente dallo studio, all’ingresso del padiglione 16.

L’intervento deve avere determinate caratteristiche, per essere trasmesso: deve essere breve, contenere il proprio nome per presentarsi e un veloce messaggio importante da comunicare a tutti. Ciò rientra nelle lezioni di educazione civica, con tutti gli obiettivi di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, nonché in quelle di “Meraviglia”, che le classi sono abituate a svolgere durante l’anno scolastico, per sapersi stupire davanti ad un’alba, un crepuscolo, un tramonto, un temporale e a tutte le meraviglie del cielo e della natura in generale. Non a caso, i bambini hanno dato vita alla loro forma di piccola filosofia con l’acronimo dello S.C.R.I.M. che significa Sorriso, curiosità, ragionamento, immaginazione e meraviglia. Si tratta di cinque chiavi da regalare a tutto il mondo per una vita di bellezza. I loro messaggi on air sono, quindi, sempre volti a comunicare bellezza, meraviglia e gioia.

Nel primo intervento, ogni bambino ha regalato agli ascoltatori una parola bella che iniziava con la lettera del proprio nome; nella seconda partecipazione hanno completato la frase Felicità è….. Nella prima puntata del nuovo anno, gli è stato richiesto di “trasportare” nel 2024 una parola importante, da non perdere di vista. Ora stanno preparando la partecipazione alla puntata di San Valentino e ogni bambino deve pensare ad una sua parola del cuore. Per ora, i bambini intervengono in trasmissione solo tramite l’invio del loro contributo vocale, ma sarà bello in futuro, raggiungere lo studio del Gaslini e partecipare all’intero programma, giocando con alcuni pazienti e intervenendo al microfono, in diretta, come ci invita a fare Don Roberto.

Finora hanno raggiunto la radio e presentato i lavori dei bimbi alcuni maestri che li seguono ogni giorno e condividono con loro questa bella esperienza, per cui sono da ringraziare uno ad uno: Liberata, Giulia, Elisa, Simonetta, Francesca, Maria Antonietta, Iolanda, Michela e Stefano. É toccante per i maestri e gli educatori che di volta in volta raggiungono lo studio, l’incontro con le famiglie dei bambini e la possibilità di ascoltare confidenze di genitori che vivono determinate situazioni e far sentire la propria vicinanza e l’ascolto.

L’appuntamento per i bambini di Varazze è su Radio Fra Le Note, ogni mese al mercoledì pomeriggio, per fare scorta di emozioni, talvolta legate anche alla sofferenza.

Per ascoltare Radio Fra le Note potete accedere al sito www.radiofralenote.it o scaricando la app gratuita “Radio Fra Le Note”. Per Genova e Savona anche in DAB, la nuova radio digitale! Radio Fra le Note è la radio che ha il colore del cielo.