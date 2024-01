Accorpamento "Boselli-Alberti" e "Mazzini-Da Vinci" il Pd provinciale: "Territorio ancora ignorato"

"L'emendamento (a firma tra gli altri dei consiglieri della provincia di Savona Bozzano e Mai) che propone l'accorpamento degli istituti Boselli-Alberti e Mazzini-Da Vinci è stato approvato in commissione dalla maggioranza di centrodestra senza alcun tipo di condivisione con il territorio, dopo un pomeriggio in cui gli enti locali compatti e i dirigenti scolastici hanno portato alla Regione istanze di segno opposto". Lo afferma, in una nota, la segreteria provinciale del Partito Democratico.

Che spiega: "Una decisione di questa delicatezza non può essere assunta senza essere stata concordata con gli enti locali dei territori interessati, con i lavoratori e con le loro organizzazioni".

"Il Partito Democratico si oppone e si opporrà a ogni livello a questa decisione imposta dall'alto con la protervia cui ormai ci ha abituato l'amministrazione Toti. Un metodo a cui intendiamo porre fine alle prossime elezioni regionali, cacciando la destra dal governo della Regione" concludono dalla segreteria dem.