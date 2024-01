Amministrative Albenga 2024, Riccardo Tomatis: "Il centrodestra non trova accordo, non può governare la città"

Ieri (25 gennaio) l’appello al centrodestra, in vista delle prossime elezioni comunali di Albenga, a scegliere l'uomo giusto, a prescindere dall'appartenenza al proprio partito, da parte del consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Poi qualche frizione interna e oggi i commenti del sindaco uscente Riccardo Tomatis e del Partito Democratico cittadino, per voce del suo segretario Ivano Mallarini.

“Noi siamo pronti a sciogliere le riserve, probabilmente prossima settimana – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Per quanto riguarda quanto sta accadendo nel centrodestra, normalmente non mi piace entrare nelle dinamiche degli avversari politici, però prendo atto del fatto che anche il nome di Nicola Podio sia stato ‘bruciato’, perché da ciò che sta emergendo, non trova l’accordo di tutti i partiti della coalizione. Se non riescono a mettersi d’accordo per trovare il candidato sindaco - chiosa Tomatis -, figuriamoci come potrebbero esserlo per governare la città”.

“Siamo sereni - afferma Mallarini -, anche se spiace vedere che a pochi mesi dalle elezioni il centrodestra non sia ancora riuscito a compattarsi, segno di grosse divisioni che purtroppo emergono”.

“Veniamo da dieci anni di buona amministrazione e siamo assolutamente uniti e compatti. È evidente che il centrodestra cittadino è in difficoltà, anche perché l’Amministrazione uscente è forte. Sono saltati più annunci, non è facile trovare il candidato giusto. Le divisioni che emergono, non penso possano fare il bene della città”, conclude Mallarini.